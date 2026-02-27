Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanes kaatoi kotikaukalossaan Tampa Bay Lightningin maalein 5–4.
Voittomaalin laukoi Carolinalle suomalaishyökkääjä Sebastian Aho ottelun päätöserässä.
Ylivoimaosumansa myötä Aho on tehnyt kuluvalla kaudella nyt 21 maalia. Hänellä on lisäksi tilillään 37 syöttöpistettä.
Tehopisteille ylsi niin ikään Florida Panthersin Anton Lundell. Suomalaishyökkääjä syötti kaksi maalia, kun Florida otti 5–1-kotivoiton Toronto Maple Leafsistä.
Lundellilla on kuluvalta kaudelta kasassa 16 maalia ja 26 syöttöpistettä.
Seattle Krakenin Kaapo Kakko viimeisteli maalin 1-5-tappiossa St. Louis Bluesille. Joonas Korpisalo torjui 36 kertaa Boston Bruinsin voitettua Columbus Blue Jacketsin 4-2.
Nashville Predatorsin Erik Haula ja Chicago Blackhawksin Teuvo Teräväinen merkkasivat syöttöpisteet Nashvillen 4-2-voitossa. Nashvillen Justus Annunen otti 21 torjuntaa.