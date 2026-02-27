Mediatietojen mukaan tarjous oli noin 111 miljardia dollaria.
Yhdysvalloissa mediakonserni Paramount näyttää voittaneen suoratoistojätti Netflixin tarjouskilvassa Warner Bros Discoverysta. Netflix kertoi torstaina, ettei se aio vastata Paramountin viimeisimpään tarjoukseen.
Joulukuussa kerrottiin, että Netflix aikoo ostaa elokuva- ja televisiostudio Warner Bros Discoveryn lähes 83 miljardin dollarin eli noin 71 miljardin euron hintaan. Paramount Skydance ei tuolloin tyytynyt tappioonsa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan sen viimeisimmissä tarjouksissa ostohinta olisi noin 111 miljardia dollaria.
Warner Bros Discoveryyn kuuluvat muun muassa suoratoistopalvelu HBO Max sekä uutiskanava CNN.