Kuopion Palloseuran tie nousi pystyyn jalkapallon Konferenssiliigassa, kun puolalainen Lech Poznan osoittautui vahvemmaksi pudotuspelien molemmissa otteluissa.

Lech Poznan isännöi otteluparin toista ottelua myöhään torstaina.

Ottelun ainoasta maalista vastasi isäntien Pablo Rodriguez, joka ohjasi pallon maaliin pelin 65. minuutilla.

Lech Poznan voitti ensimmäisen kohtaamisen viime viikolla Tampereella 2–0, joten KuPSin jatkopaikka olisi vaatinut pienen ihmeen. Lech Poznan eteni jatkoon yhteismaalein 3–0.

"Voin olla ylpeä joukkueestani"

KuPSin päävalmentajan Miika Nuutisen mukaan ottelu oli suomalaisjoukkueelle tiukka.

– Ottelun alussa kärsimme valitettavasta loukkaantumisesta, joka vaikutti myös pelin kulkuun hetken, mutta sen jälkeen saimme mielestäni pysyttyä varsin hyvin pelissä kiinni, Nuutinen sanoi lehdistötilaisuudessa.

Hän arvioi puolalaisseuran saaneen toisella puoliajalla paljon energiaa. Isäntien maalin jälkeen tilanne oli Nuutisen mukaan melko epätoivoinen, mutta hän kertoi olevansa ylpeä joukkueestaan, joka jahtasi maalia loppuun saakka.

– Olemme tietysti pettyneitä, mutta ottaen huomioon, mistä olosuhteista lähdimme näihin otteluihin, voin olla varsin ylpeä joukkueestamme ja panostuksestamme, Nuutinen summasi.

Håkans palasi kentälle

Torstaisessa ottelussa kentälle palasi Lech Poznanin suomalaishyökkääjä Daniel Håkans.