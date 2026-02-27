Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hillary Clinton sanoo olevansa varma siitä, ettei hänen miehensä tiennyt mitään Jeffrey Epsteinin rikoksista, kun nämä olivat vielä tekemisissä toistensa kanssa.
Clinton esitti kommenttinsa medialle sen jälkeen, kun oli todistanut kongressin komitean Epstein-tutkinnassa.
Lue myös: Jeffrey Epsteinin hylätystä lentokoneesta synkkiä löydöksiä – käytti konetta uhriensa kuljettamiseen
Clintonin puoliso, Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton on esiintynyt lukuisia kertoja seksuaalirikoksista tuomittua Epsteiniä koskevissa tutkinta-asiakirjoissa.
Hillary Clintonin mukaan hänen miehensä ja Epsteinin yhteydenpito oli päättynyt useita vuosia ennen kuin Epsteinin rikollisesta toiminnasta tuli mitään ilmi.
