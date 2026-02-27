Syytetty mies on myöntänyt teot. Hän on vedonnut mielenterveysongelmiin ja pyytänyt anteeksi.

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa entisen pääministerin Sanna Marinin vainoamista koskevassa jutussa. Syyttäjä vaatii syytetylle miehelle ehdollista vankeutta vainoamisesta ja kotirauhan rikkomisesta.



Rikokset tapahtuivat toissa vuoden marras–joulukuussa. Marin kertoi aiemmin oikeudessa, että mies oli muun muassa oleskellut hänen kotinsa läheisyydessä ja jopa pyrkinyt asuntoon sisälle.



Marinin mukaan hän kohtasi syytetyn ensimmäistä kertaa liikennevaloissa kotinsa lähellä.



– Olen lähtenyt kävelemään eteenpäin, ja hän on juossut perääni ja yrittänyt saada jotain suullista kontaktia. Olen sanonut englanniksi, että minulla on kiire. Olen mennyt kotiin, ja hän on jäänyt kadunkulmaan ja nähnyt, mistä ovesta olen mennyt sisään, Marin kertoi aiemmin käräjillä.



Hän ei alkuun ajatellut kertomansa mukaan tapahtunutta sen enempää. Myöhemmin Marinin ollessa työmatkalla poliisi otti yhteyttä ja kertoi naapureiden ilmoittaneen omituisesti käyttäytyvästä ihmisestä.

Koputteli ja pussaili ovisilmää

Ollessaan kotona joulukuussa, Marin näki miehen jälleen. Entinen pääministeri ajatteli, että miestä on hyvä kuvata todistusaineistoksi. Kun mies huomasi kuvaamisen, hän lähti heti pois.



Joulun aikoihin tilanne kärjistyi. Muutama päivä ennen joulua mies soitti Marinin asunnon ovikelloa ja tiedusteli oven avanneelta silloiselta miesystävältä, asuuko Marin siellä. Miesystävä kiisti asian.



Jouluaattona mies oli taas Marinin oven takana. Hän koputteli, soitti ovikelloa, puhui oven läpi ja pussaili ovisilmää.



Paikalle kutsutut poliisit ottivat miehen kiinni rapusta. Tämän jälkeen Marin kertoi hakeneensa lähestymiskiellon.



Mies myönsi syytteet asianajajansa välityksellä käräjillä. Hän vetosi pahoihin mielenterveysongelmiin ja pyysi tekojaan anteeksi.

0:59 Tällaisen kuvan Sanna Marin otti piinaajastaan keittiön ikkunasta – mies ilmestyi jouluaattona pussailemaan ovisilmää.