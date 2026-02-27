KalPan ruotsalaishyökkääjä Tim Söderlund Leger on nousemassa hurjalla vauhdilla kuopiolaisten uudeksi tähdeksi.

28-vuotias Söderlund Leger siirtyi KalPaan kesken kauden TPS:n riveistä paikkaamaan kautensa loukkaantumisen vuoksi päättänyttä Juuso Mäenpäätä.

Vaikka TPS:ssä ruotsalaisen tehot (35 peliä, 6+5=11) jäivätkin ehkä osittain piippuun, on hän vastannut Kuopiossa huimalla tavalla huutoon.

Söderlund Leger on takonut KalPassa 13 tehopistettä (7+6) 11 ottelussa ja ollut viime viikkoina joukkueensa parhaimpia pelaajia. Ja kaikki tämä juuri kreivin aikaan, sillä joukkueen avainhyökkääjistä sivussa ovat Mäenpään lisäksi Cade Borchardt, Patrick Curry, Jaakko Rissanen, Teemu Hartikainen, Benjamin Korhonen ja Andreas Okany.

Liigaviikko pureutui näytteiden kera Söderlund Legerin näyttävään pelaamiseen, josta suorastaan paistaa tällä hetkellä ruotsalaisen tapissa oleva itseluottamus.

– Tämä on niin harvinainen. Tämä kuvastaa, että pelaajan itseluottamus on kymppi. Vähän kuin Hartikaiselta opittua. Ei kiireen häiväkään. Tuota pelaaja ei tee, jos hän ei tunne, että on flow päällä, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi hehkuttaa.

KalPa ja Söderlund Leger viilettävät kaukalossa tänään perjantaina viikon Hockey Night -ottelussa, kun KalPa isännöi sarjakärki Tapparaa.

Katso Karri Kiven hehkuttama suoritus pääkuvan videolta. Koko Liigaviikko-jakso on katsottavissa MTV Katsomossa.