Samalla Tilastokeskus tarkensi selvästi alaspäin arviotaan työttömyysasteen trendiluvusta loppuvuoden osalta. Kuukausi sitten Tilastokeskus oli ilmoittanut työttömyysasteen trendin olleen joulukuussa 10,7 prosenttia ja marraskuussa 10,6 prosenttia. Nyt kummankin luvun kerrotaan olleen 10,4 prosenttia.

Työttömyysluvut pelättyä paremmat

– Talouden elpyminen, laskeneet korot ja matalana pysynyt inflaatio tukevat kuluttajien ostovoimaa, ja kuluttajien luottamus omaan talouteen kohentunee vähitellen. Ensimmäisiä merkkejä tästä nähdään esimerkiksi kuluttajien korttimaksutiedoissa, jotka ovat kasvussa ja vihjaavat siitä, että kuluttajat ovat alkaneet uskaltaa kuluttaa, Malinen sanoi tiedotteessa.

– Edelleen korkeina riehuvista työttömyysluvuista on ymmärrettävästi vaikea riemuita, mutta suunta oli joka tapauksessa oikea. Mitään äkkikäännettä ei työmarkkinoilta voi odottaa, vaan parhaimmillaankin työttömyys sulaa pienin askelin, Appelqvist arvioi tiedotteessa.

– Työttömyysaste tarkentui uusissa tiedoissa alaspäin, mutta on yhä 1990-luvun lopun lukemissa, työttömyysjaksot ovat pidentyneet, ja työpaikkoja on vielä verraten vähän tarjolla. Samaan aikaan työllisten määrä on pysynyt historiaan nähden korkeana, ja tehdyt työtunnit kääntyivät jo varovaiseen kasvuun viime vuoden lopulla, Keskinen kommentoi tiedotteessa.