Lihapulliin sopii mainiosti hieman edullisempikin jauheliha, muistuttaa ruotsalaiskokki Mattias Larsson.
Kerroimme vuonna 2025 MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla jauhelihan saatavuusongelmista suomalaiskaupoissa. Saatavuushaasteet koskevat erityisesti naudanjauhelihaa.
Jos naudanjauhelihaa ei nyt kaupoista löydy, ei hätä ole tämän näköinen. Moniin ruokiin voi hyödyntää myös muita jauhelihatuotteita.
Edullisempaa nauta-sikaa tai sika-nautaa lihapulliin
Ruotsalaiskokki Mattias Larsson suosittelee käyttämään lihapullissa naudanjauhelihan sijaan hieman rasvaisempaa nauta-sikajauhelihaa. Tämä rasvaisempi jauheliha sopii mainiosti lihapullien lisäksi myös jauhelihakastikkeeseen ja pannupihveihin.
– Monet tekevät nämä ruokalajit naudanjauhelihasta, mutta nauta-sikajauhelihalla saa paremman makuista.
Larsson muistuttaa, että nauta-sikajauheliha on myös naudanjauhelihaa edullisempaa.
Myös enemmän porsaanlihaa sisältävää sika-nautajauhelihaa voi hyvin käyttää pyöryköihin ja kastikkeisiin. Lisäksi kauppoihin on vuonna 2026 tullut myös uudenlaisia jauhelihoja, joiden joukkoon on sekoitettu kasviproteiinia.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2025.
