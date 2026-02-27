Lihapulliin sopii mainiosti hieman edullisempikin jauheliha, muistuttaa ruotsalaiskokki Mattias Larsson.

Kerroimme vuonna 2025 MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla jauhelihan saatavuusongelmista suomalaiskaupoissa. Saatavuushaasteet koskevat erityisesti naudanjauhelihaa.

Jos naudanjauhelihaa ei nyt kaupoista löydy, ei hätä ole tämän näköinen. Moniin ruokiin voi hyödyntää myös muita jauhelihatuotteita.

Edullisempaa nauta-sikaa tai sika-nautaa lihapulliin

Ruotsalaiskokki Mattias Larsson suosittelee käyttämään lihapullissa naudanjauhelihan sijaan hieman rasvaisempaa nauta-sikajauhelihaa. Tämä rasvaisempi jauheliha sopii mainiosti lihapullien lisäksi myös jauhelihakastikkeeseen ja pannupihveihin.

– Monet tekevät nämä ruokalajit naudanjauhelihasta, mutta nauta-sikajauhelihalla saa paremman makuista.

Larsson muistuttaa, että nauta-sikajauheliha on myös naudanjauhelihaa edullisempaa.

Myös enemmän porsaanlihaa sisältävää sika-nautajauhelihaa voi hyvin käyttää pyöryköihin ja kastikkeisiin. Lisäksi kauppoihin on vuonna 2026 tullut myös uudenlaisia jauhelihoja, joiden joukkoon on sekoitettu kasviproteiinia.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2025.

Lähde: Aftonbladet/Godare