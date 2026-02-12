Korkeakoulujen opiskelijat kärsivät harjoittelupaikkojen puutteesta. Oppilaitokset pyrkivät taklaamaan ongelmaa monin eri keinoin. MTV Katsomon Asian ytimessä perehtyy aiheeseen kello 19.30.
Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat vaikean työllisyystilanteen äärellä ympäri Suomen. Tuoreessa raportissa yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista sosiaali- ja terveysalaa opettavista korkeakouluista arvioi harjoittelupaikkatilanteen heikentyneen viime vuosina.
Samaan aikaan Suomen surkeat työttömyysluvut heijastuvat myös nuorten kesätyömahdollisuuksiin.
MTV Uutiset kertoi torstaina tapauksesta, jossa korkeakoulussa opiskeleva Tiitus suoritti harjoittelun koulun penkillä.
Miten ammattikorkeakoulut pyrkivät auttamaan oppilaita ja mitä muita ratkaisuja tilanteeseen voisi olla?
Asian ytimessä -ohjelmassa nähdään torstaina Haaga-Helia ammattikorkeakoulun emeritusrehtori Teemu Kokko ja Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ulla Heinonen.
