Vuosia kestänyt laihduttaminen loppui, kun Veera Papinoja ymmärsi, ettei hänen tarvitse muuttaa painoaan vaan hoitaa puutteellista kylläisyyden tunnettaan.

Tuntemattomat ihmiset availevat ovia ja hymyilevät enemmän. Tutut miehet menneisyydestä kyselevät kuulumisia Instagramin viestilaatikossa. Muutos siinä, miten ihmiset kohtaavat Veeran Papinojan, on huomattava.

Hän on edelleen sama laitepilatesohjaaja, kehorauha- ja matkailuvaikuttaja ja ystävällinen sekä hymyilevä persoona kuin aina ennenkin, mutta nyt vain kymmeniä kiloja pienemmässä kehossa.

Vaikka samaan aikaan ihmisten käytös osoittaa, miten lihavuusfoobisessa ja laihuutta tavoittelevassa yhteiskunnassa elämme, paljastaa se Veeralle myös, miten suuri muutos hänen mielessään on tapahtunut.

"Puutteellisen kylläisyyden tunteen hoitoa"

Hän ei ole tässä pisteessä, koska takana olisi taas yksi dieetti tai laihdutuskuuri. Hän on tässä, koska lopetti laihduttamisen ja alkoi hoitamaan lihavuutta. Eikä muiden vaan itsensä vuoksi.

– On ollut tosi avartava näkemys, ettei lihavuuden hoito ole tietyn painon hoitoa vaan puutteellisen kylläisyyden tunteen hoitoa, Veera kertoo.

Veeran tuoreessa esikoisteoksessa Kohti keho rauhaa – irti dieettikulttuurin kahleista (Bazar 2026) -teoksessa kerrotaankin, että lihavuus on monisyinen, etenevä ja monesti myös uusiutuva krooninen sairaus, jonka taustalla vaikuttavat geneettinen perimä, rasvasolut ja aivojen viestit nälästä ja kylläisyydestä.

Vasta, kun Veera uskalsi antaa itselleen luvan syödä ja lopettaa laihuuden tavoittelun, löysi hän arkeensa kokonaisvaltaista hyvinvointia, joka lopulta myös pienensi kehon kokoa.

– Oli pelottava ajatus päästää irti syömisen kontrolloinnista, mutta lopulta sehän oli johtanut siihen, että lihoin enemmän ja enemmän ja kiristin kontrollia, jotta laihtuisin, mutta jälleen lihoin.

Painoa ei voi pudottaa ulkopuolisten paineiden vuoksi

Kun Veera oli kolmekymppinen, hän osallistui Olet mitä syöt -ohjelmaan, josta sai alkusysäyksen kaikkiaan 35 kilon painonpudotukseen.

Veera ajatteli vihdoin onnistuneensa pysyvässä painonpudotuksessa. Tunnetta vahvisti entisestään ravintovalmentajaksi kouluttautuminen, sillä Veera koki omaavansa kaiken mahdollisen tiedon pysyäkseen matalammassa painossa.

– Ajattelin, etten voi epäonnistua, koska koko Suomi niin sanotusti katsoi.

Paino kuitenkin palasi korkojen kera, sillä pudotetun painon ylläpito on paljon vaikeampaa kuin painon pudottaminen.

– Kokemuksesta opin, ettei painoa voi pudottaa pysyvästi ulkopuolisten paineiden takia.

Lopulta kysymys ei ole motivaatiostakaan, sillä painonhallintaan vaikuttavat niin moninaiset tekijät.

Esikoisteoksessaan Veera listaa, mitkä kaikki tekijät monimutkaistavat painonhallintaa.

Listaus perustuu tutkittuun tietoon ja asiantuntijahaastatteluihin.

Kaikkiaan listasta löytyy seitsemän eri mekanismia, mikä kertoo siitä, että lihavuus on monimutkainen sairaus, johon poppaskonstit ja pikaratkaisut eivät toimi ja yleensä jopa vaikeuttavat onnistunutta hoitoa.

– Laihtumista pidetään onnistumisen merkkinä, mutta on paljon vaikeampaa ylläpitää pudotettua painoa.

Lääke lopetti taistelun biologiaa vastaan

Veeraa lihavuuden hoidossa on auttanut, monen muun tekijän lisäksi, lihavuuden hoitolääkkeet, jotka auttavat säätelemään elimistön kylläisyyshormonitoimintaa.

– Minulla lihavuuden hoitotasapaino vaatii lääkitystä, jotta en joudu taistelemaan itseäni vastaan. Olen aina syönyt terveellisesti luonnostaan, mutta saatoin pakkoahmia kuusi donitsia.

Lääkkeen sekä sallivan syömisen avulla ruokahäly on jättänyt Veeran rauhaan.

– Se ei ollut mielenheikkoutta vaan sitä, että biologia taisteli minua vastaan.

Liikuntaan löytyi uusi tarkoitus

Sen lisäksi, että Veera unohti kaiken rajoittavuuden syömisen suhteen, löysi hän myös uuden tarkoituksen liikkumiseen sen myötä, kun lopetti laihduttamisen.

Pitkään Veeralle ainoa tavoite liikkumisessa oli vain laihtuminen.

Kun uudenlainen tapa suhtautua ruokaan ja kehoon oli alkanut löytyä pikkuhiljaa, halusi Veera myös lisätä liikkumista arkeensa.

– Liityin kuntosalille ja päätin, että käyn aluksi joka toinen viikko salilla rutiinin luomiseksi, koska useinhan lähdemme vaatimaan itseltämme liikaa ja asetamme tavoitteen heti johonkin kolme kertaa viikossa.

Seuraavaksi Veera palkkasi personal trainerin ja teki tälle heti selväksi, ettei tekisi salilla yhtään liikettä, joka tuntuisi hänen kehossaan epämiellyttävältä.

– Olen ollut lukuisia kertoja jossain jumpassa asennoissa, joissa tukehdun tisseihini, ne ovat olleet todella epämotivoivia kokemuksia ja jos inhoan jotain, en todennäköisesti palaa enää koskaan takaisin siihen samaan jumppaan.

– Kun salilla keskityimme liikkeisiin, josta tykkään, pystyimme pikkuhiljaa kokeilemaan myös uusia, joista en ehkä aiemmin tykännyt ja ne sujuivatkin jo helpommin.

Ei valmiita ruokavalioita kellekään

Lopulta varsinainen liikunnan ilo löytyi laitepilateksesta, jossa eri kokoisi ja muotoisia kehoja pystytään huomioimaan varioimalla liikkeitä ja asentoja yksilölle sopivaksi.

Lisää iloa liikunnasta löytyi, kun Veera huomasi, että pystyisi jälleen palaamaan rakkaan harrastuksensa ratsastuksen pariin, sillä ei enää ollut liian paina hevosen selkään.

Onnistumisten kokemuksista on seurannut positiivinen kierre, joka on johtanut Veeran opiskelemaan nyt myös personal traineriksi.

– Kun valmistun, en tule tarjoamaan yhtäkään valmista ruokavaliota kellekään. Kirjaa tehdessäni huomasin lääketieteen ja lihavuudenhoidon asiantuntijoiden pääviestin olevan aina se, että ruokavaliosuunnitelma ei ole osa kestävää lihavuudenhoitoa.

