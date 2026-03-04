Lordi-yhtyeen nokkamies Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu kertoo Iltalehdelle, ettei yhtyettä huolittu esiintymään UMK:hon.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi pyöreät 20 vuotta siitä, kun Lordi-yhtye voitti Euroviisut Hard Rock Hallelujah -kappaleellaan.
Juhlavuosi sai monet elättelemään toiveita siitä, että Lordi olisi esiintynyt Uuden musiikin kilpailun finaalissa lauantaina 28. helmikuuta. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.
Lordin nokkamies Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu kertoo Iltalehdelle, ettei yhtyettä huolittu esiintymään UMK-finaaliin. Laulaja olisi itse ollut halukas esiintymään tapahtumassa.
– Kaksi major-levy-yhtiötä tarjosi meitä hyvissä ajoin. Tuli harvinaisen selväksi, että ei kelvata, ei istuta heidän ajatukseen eikä UMK:n fiilikseen musiikillisesti ja tyylillisesti, Putaansuu kertoo IL:lle.