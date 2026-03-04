– Kaksi major-levy-yhtiötä tarjosi meitä hyvissä ajoin. Tuli harvinaisen selväksi, että ei kelvata, ei istuta heidän ajatukseen eikä UMK:n fiilikseen musiikillisesti ja tyylillisesti, Putaansuu kertoo IL:lle.

Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu linjasi, ettei Lordia tulla vastaisuudessa näkemään UMK:ssa.

Putaansuun mukaan UMK:sta oli sen sijaan tarjottu mahdollisuutta tulla istumaan yleisöön. Hänelle oli ehdotettu, että hän voisi myös ehkä jakaa palkinnon. Tätä laulaja piti "arvonalennuksena".

– Nauraa räkätin. Aikuinen mies kiemurteli kuin pikkulapsi. Sanoin, että sano suoraan vaan, että ei kelvata, Putaansuu muistelee IL:lle.

Autio ei kommentoinut asiaa Iltalehdelle. Yle viihteen toimituspäällikkö Juha Lahti vetosi siihen, että Lordi on ollut näkyvästi esillä Ylen ohjelmissa. Lahden mukaan Lordi "on ollut UMK:ssakin mielessä", mutta "valitettavasti vierailu ei onnistunut".

– Ei tulla UMK:hon vaikka kysyttäisiin, kun ei kelpaa, niin ei kelpaa. Tuli surullinen olo, mutta ei muuta kuin leuka rintaan. On saatanan saletti, että se oli tässä, Putaansuu linjaa.