Penttinen sai vuonna 2020 vuoden toimitsijakiellon epäasiallisen käytöksen takia.

Kuusi vuotta sitten vuoden toimitsijakieltoon tuomittu muodostelmaluistelun valmentaja Mirjami Penttinen on jatkanut epäasiallista käyttäytymistä alaikäisiä luistelijoita kohtaan, kertoo Helsingin Sanomat.



Penttinen toimii päävalmentajana taitoluisteluseura Helsingfors Skridskoklubbissa (HSK). Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta tuomitsi hänet vuonna 2020 vuoden toimitsijakieltoon, koska hän oli huutanut ja nöyryyttänyt luistelijoitaan ja käyttänyt asiatonta kieltä. Helsinki peri seuralta yli 57 000 euron tuet takaisin vyyhdin takia.



HS perustaa tuoreen uutisensa omaan selvitykseensä, johon on haastateltu neljää urheilijaa ja neljän eri perheen vanhempaa, joiden lapsia on ollut HSK:n toiminnassa 2020-luvulla. Yksi vanhemmista on tehnyt valmentajan epäasiallisesta käytöksestä ilmoituksen Suomen urheilun eettiseen keskukseen.



HS:n mukaan Penttisen käytös valmennettavia kohtaan on ollut asiatonta HSK:n Team Mystique -joukkueessa, joka luistelee 13–19-vuotiaiden juniorisarjassa. Se ei yltänyt juniorien MM-kisavalintaan. Niin ikään Penttisen valmentama seuran edustusjoukkue Team Unique varmisti viime sunnuntaina paikkansa huhtikuisiin MM-kisoihin.



Penttisen kerrotaan huutaneen, kiroilleen ja käyttäneen luistelijoista loukkaavia ilmaisuja. HS:n mukaan Penttisellä on tapana syyllistää luistelijoita esimerkiksi kaatumisista, ja hän puuttuu myös luistelijoidensa vapaa-aikaan.

Osa luistelijoista ja vanhemmista tukee Penttistä

HS:n haastattelemien luistelijoiden mukaan "joukkueessa on vuodesta toiseen luistelijoita, jotka saavat osakseen valmentajan epäasiallista käytöstä enemmän kuin toiset".



Luistelijoiden mukaan Penttinen käyttäytyy kuitenkin välillä myös lämminsydämisesti ja antaa palautetta asiallisesti. Penttisen käytös jakaakin luistelijoita ja vanhempia, sillä osa tukee päävalmentajaa vahvasti. HS kertoo saaneensa 15 vanhemman allekirjoittaman viestin, jonka mukaan kokemus valmennuksesta on päinvastainen kuin "esitetyt väitteet epäasiallisesta käytöksestä valmentajan taholta".



Penttinen kommentoi HS:lle, ettei tunnista jutun väitteitä luistelijoiden epäasiallisesta kohtelusta eikä voi siten kommentoida niitä. Hän kertoi olevansa intohimoinen ja suorapuheinen valmentaja.



– En ole täydellinen, ja olen varmasti tehnyt virheitä. Jos minusta esitetään väitteitä, pidän hyvänä, että niitä myös selvitetään, Penttinen kommentoi HS:lle viestissä.



Penttisen toimitsijakieltoon johtaneen kohun aikaan HSK jakautui, sillä yksinluistelijat siirtyivät toiseen seuraan.



HS:n mukaan Penttinen siirrettiin helmikuussa pois Team Mystiquen valmennuksesta. Seura kertoi joukkueen vanhemmille, että syynä on valmisteilla oleva HS:n juttu.