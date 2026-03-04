Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa koditon Olli uskoo menettäneensä työpaikkansa ja kertoo Matiakselle, ettei hänellä ole enää kuin yksi vaihtoehto.
Daniela ehdottaa Noelille, että lastenhuoneesta tehtäisiin työhuone. Suuttunut Noel menee Joannan luo majataloon hakemaan lohtua.
Marianna ja Aaro nauttivat romanttisesta hetkestä. Hahmo näkee kaksikon läheiset hetket.
Laila torjuu Vertin ehdotuksen illanvietosta.
Kari keksii idean, jolla helpottaa omaa kuvauspäiväänsä ja piristää samalla Sallaa.
Kari ihmettelee Sallan ja Sampon pahentunutta vihoittelua. Salla tunnustaa lopulta, että huumasi Sampon.
Matias ja Väyrynen tulevat taas kasvokkain, ja Väyrynen saa tarpeekseen Matiaksen töykeästä käytöksestä. Kaksikko päätyy nyrkkitappeluun.
Jiri näkee Alissan ja pyytää tätä ulos, mutta hämmästyy vastauksesta. Myöhemmin Jiri törmää Jennaan.