Kuopiosta on paljastunut marihuanavyyhti, kertoo poliisi.
Kahta venäläismiestä epäillään laajamittaisesta marihuanan levittämisestä Kuopiossa, kertoo poliisi.
Epäilty teko koskee koko viime vuotta.
Huumausaineiden hankkimisessa venäläisillä epäillään olleen apunaan kaksi ukrainalaista miestä.
Venäläismiehet otettiin kiinni viime joulukuussa. Samalla heidän käytössä olleeseen asuntoon tehtiin kotietsintä. Asunnosta löytyi lähes kilon verran marihuanaa sekä tuhansia euroja.
Toinen venäläismies on edelleen vangittuna epäiltynä rikoksesta.
Ukrainalaisten osuus tapauksessa on poliisin mukaan se, että ukrainalaisten epäillään hakeneen useita kiloja marihuanaa Helsingistä Kuopioon.
Myös ukrainalaiset otettiin kiinni joulukuussa. Heidän asunnostaan löytyi noin 400 grammaa marihuanaa ja yli 17 000 euroa käteistä.
Lisäksi Kuopiossa huumausaineiden jakeluketjussa epäillään olleen mukana kaksi suomalaista mieshenkilöä, joiden tehtävä oli toimia alamyyjinä. Heitä epäillään perusmuotoisesta huumausainerikoksesta.
Kuopiossa marihuanan hinta katukaupassa noin 20 euroa grammalta, poliisi kertoo.
Poliisi sai esitutkinnan valmiiksi helmikuussa, ja juttu on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.