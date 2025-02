Veera Biancalle jopa satoja vihakommentteja päivässä: "Pahimmillaan joku yrittää soittaa"

Veera Bianca saa jatkuvasti vihakommentteja. Näin hän käsittelee saamansa palautteen.

Erika Vikmanin kritisointi nosti pintaan keskustelun siitä, miten naisten kehosta ja seksuaalisuudesta puhutaan julkisuudessa. Huomenta Suomessa omia kokemuksiaan vihakommentoinnista kertoi pilateseohjaaja ja somevaikuttaja Veera Bianca eli Veera Papinoja. Vieraana oli myös yliopistotutkija Julian Honkasalo.

Papinoja oli liikkuvainen lapsi ja teini, kunnes ulkopuolisten kommentit saivat hänet vihaamaan liikuntaa. Nyt hän on koulutettu pilatesohjaaja, joka haluaa muuttaa vallitsevaa mielikuvaa lihavista ihmisistä liikkumattomina sohvaperunoina. Oman lihavuuden hyväksyminen vapautti Veeran piilottelemasta itseään.

Somessa Papinoja on jatkuvasti läsnä ja siellä vihakommentointia tulee tolkuttomasti.

– Varmasti sen takia, että olen somessa nainen, mutta lisäksi, että olen pluskokoinen nainen ja suhteellisen itsevarma sellainen. Se on jotenkin somessa lähes kiellettyä.

Pahimmillaan vihakommentteja voi tulla satoja yhden päivän aikana. Hän sanoo, että määrä on kasvanut viime aikoina.

Kaikista hurjinta kommentointi on Tiktokissa, mutta Papinojan havaintojen mukaan vihakommentointi on lisääntynyt myös Instagramin puolella.

– Yleensä se on julkisissa postauksissa, mutta kyllä se välillä tulee myös yksityisviesteihin ja sähköpostiin. Ihan pahimmillaan joku yrittää soittaa, mutta se on aika harvinaista!

Välillä Papinoja on yrittänyt vastata kommentteihin ystävällisyydellä, niin sanotulla kill them with kindness -mentaliteetilla. Toisinaan hän on reagoinut niihin julkisesti tekemällä videon.

Tänä vuonna hän on turvautunut enemmän siihen linjaan, että ilkeät kommentit menevät estoon. Asiallinen kriikki ei haittaa, mutta vihapuheelle ei tarvitse antaa tilaa.

– Meillä ei pitäisi olla sellainen tilanne, että vihapuheeseen on pakko tottua, kun tekee julkista työtä. Todellisuus on, että siihen on välttämätön tottua, muuten tätä työtä ei voi missään nimessä tehdä. Kyllä se kustannus mielenterveydelle on valtava.

Veera on itsekin joutunut käsittelemään näitä asioita terapiassa, vaikka ei sinne niiden takia ole alun perin mennyt. Näin hän saa pidettyä toleranssinsa sellaisena, ettei hän tule ottaneeksi vihakommentteja henkilökohtaisesti.

Mediassa naiset saavat usein ulkonäköään koskevaa palautetta ja miehillä se ei niinkään koske ulkonäköä. Yllä olevalla videolla tutkija Julian Honkasalo kertoo, mistä tämä johtuu.