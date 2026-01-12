Noin miljoona suomalaista laihduttaa joka vuosi, mutta harva saavuttaa pysyvää laihtumista, selviää uutusteoksesta.

Edelleen moni laihduttamisessa epäonnistunut soimaa itseään siitä, ettei omannut tarpeeksi itsekuria, motivaatiota tai tahtoa onnistuakseen.

Painonhallinta ei kuitenkaan ole ravitsemustieteilijän Patrik Borgin ja sisätautien ja endokrinologian erikoislääkärin Milla Rosengård-Bärlundin mukaan motivaatio tai itsekurikysymys.

– Lihavuus on krooninen sairaus, joka ei häviä yhdellä laihdutuskuurilla, muistutti Rosengård-Bärlund Huomenta Suomessa.

– Jos tehdään liian tiukka laihdutus, keho alkaa laittamaan vastaan ja pitämään huolen, että paino nousee takaisin, lisää Borg.

Vähemmän syöminen ei ole ratkaisu

Uudessa teoksessaan Laihdu uusin keinoin (Otava 2026) Borg ja Rosengård-Bärlund muistuttavat, että isoimmat painonhallinnan ongelmat eivät ratkea sillä, että syö vähemmän.

Sen sijaan tulisi keskittyä nälän rauhoittamiseen.

– Unohda vähemmän syöminen ja keskity laadukkaaseen tekemiseen, Borg painottaa.

Toisin sanoen ruoan määrän vähentäminen on harvoin ratkaisu. Sen sijaan syödyn ruoan laatua tulisi muuttaa yhdessä ateriarytmin kanssa.

