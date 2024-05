"Mun salivideoihin tullaan jatkuvasti kommentoimaan, että mene salille" – Veera tyrmää vääristyneen kuvan lihavista laiskoina sohvaperunoina

– Kun teininä liityin kuntosalin asiakkaaksi ja näin siellä "normaalikokoisia" ihmisiä treenaamassa, muistan miettineeni, että mitä he siellä tekivät, kun hehän olivat jo "valmiita". En ymmärtänyt, että liikunnasta voi aidosti nauttia ja se voi olla asia, jota harrastaa muusta syystä kuin laihtuakseen.

Samalla se on kuvaus laajemmasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä: ajatuksesta, että lihavien tulisi liikkua laihtuakseen tai että lihava liikkuu vain laihtuakseen.

Ulkopuolisten kommentit mutkistivat suhteen liikuntaan ja oman kehoon

Onnettomuus vei entistä syvempiin vesiin

Veera kertoo, että on palkannut elämänsä varrella useita personal trainereita ja joutunut kohtaamaan osalta heistä henkistä väkivaltaa.

– Se on jättänyt jälkensä, kun on pitänyt treenata verenmaku suussa, vaikka oksettaa ja pyörryttää tai on pakotettu dieeteille, joissa syödään 800 kilokaloria päivässä ja marjatkin ovat kiellettyjä.