Akseli Herlevi pudotti painoaan hurjan määrän Suurin pudottaja -ohjelmassa.

Julkkiskokki Akseli Herlevi osallistui Suurin pudottaja -ohjelmaan vuonna 2019, ja hän pudotti painoaan kuvausten aikana kymmenen kiloa. Ohjelman idea on pudottaa painoa paljon lyhyen ajan sisään. Herlevin kauden voitti Nina Mikkonen, jonka paino putosi ohjelman aikana 17 kiloa.

Elämäntapamuutoksen viime syksynä tehnyt Herlevi muistelee ohjelman kuvauksia vuosia myöhemmin MTV:n haastattelussa.

– Olihan se hauska haaste tai elämänkokemus. Ajattelin sen silloinkin kuukauden lomana töistä – ei tarvitse olla puhelinta, jääkaappi täynnä terveellistä ruokaa ja pääsee treenailemaan. Ideana tuo on samanlainen kuin joku laihdutuskuuri, että tommoiset pitäisi lailla kieltää. Ei tuollaiset lyhytaikaiset asiat muuta ihmisen elämässä yhtään mitään ja lopputulos on vaan ehkä huonompi, Herlevi sanoo.

Kuvausten jälkeen Herlevi ei jatkanut kurinalaista elämää.

– Lähdin suoraan Ruisrockiin ja täysi viikonloppu veto päällä. Siihen loppui se homma.

Herlevi kertoo yllä olevalla videolla elämäntapamuutoksestaan.