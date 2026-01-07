Syy sille, miksi yksi dieetti johtaa aina vain seuraavaan, on yksinkertainen: laihduttaminen ei toimi.

Terveyspsykologian erikoispsykologi Anu Tevanlinna tietää, miksi niin moni suomalainen elää dieettikierteessä.

Syy ja tarve painonpudottamiseen on aina yksilöllinen, mutta dieettikierteeseen johtaa se, että laihduttamista yritetään menetelmillä, jotka eivät voi tuoda kestävää painonpudotustulosta.

– Monesti käytetään sellaisia kuureja ja pikaratkaisuja, jotka saavat painon hetkellisesti putoamaan, mutta koska kehomme jopa vastustaa pianonpudotusta, eivät tulokset ole pysyviä, Tevanlinna kertoo.

Vika ei ole laihduttajassa vaan menetelmässä, Tevanlinna korostaa.

– Dieettibisneksessä osataan hyvin myydä pikaratkaisuja ja niissä palkkion saa nopeasti, kun vaa'alla tapahtuu asioita ja tuntuu siltä, että nyt teen asioita oikein. Terveyden kannalta pikalaihduttaminen ei ole ollenkaan hyvä juttu, vaan yleensä paino tuppaa nousemaan takaisin.

Aihetta käsittelevässä teoksessaan Vaa'asta vapaaksi (Tammi 2026) Tevanlinna nostaa esille tutkimustulokset, joiden mukaan laihduttaminen altistaa lihomiselle ja mitä useampia laihdutuskertoja on takana, sitä todennäköisempää painonnousu on.

– Ihmisestä, joka yrittää pudottaa painoa, tuntuu, että vika on minussa, kun painonpudotus ei onnistu. Jatkuvat pettymykset ovat iskuja ihmisen pystyvyyden tunteelle.

– Mitä hauraammaksi kokemus omasta pystyvyydestä käy, sitä vaikeammaksi muutoksen toteuttaminen rakentuu. Eikä osata kääntää katsetta siihen, että vika on menetelmässä, vaan vikaa haetaan aina itsestä.

Tutkimustulosten mukaan nopeasti pudotetusta painosta valtaosa palaa kahden vuoden sisällä. Viiden vuoden päästä paino on palannut lähes kaikilla painonpudotusta edeltäneeseen lukemaan ja ainakin kolmanneksella yli aloitustilanteen painon, Tevanlinna kertoo teoksessaan.

Painon palaamisen taustalla ovat mekanismit, joissa aivot tulkitsevat painon putoamisen uhaksi selviytymiselle ja ohjaavat kehon hidastamaan perusaineenvaihduntaa ja kasvattamaan nälkää.

Kaksi vinkkiä, joilla voit irtautua dieettikierteestä

1. Älä rysäytä ruokavaliota kerralla uusiksi

Jotta dieettikierteen ikeestä pääsisi irti ja elämäntapamuutos voisi onnistua pysyvästi, täytyy toimimaton ratkaisu vaihtaa toimivaan.

– Aloittaa sen hyväksymisestä, että dieetit eivät ole toimineet ja kun ne eivät ole toimineet, kannattaa kokeilla erilaista lähestymistapaa, Tevanlinna vinkkaa.

– Älä rysäytä ruokavaliota kerralla uusiksi, mieti ensin yksi pieni muutos, josta voit pitää kiinni. Se on myös psykologisesti hirveän tärkeää, koska pienikin onnistuminen on onnistuminen.

Tevanlinna antaa esimerkiksi kasvisten ja hedelmien lisäämisen ruokavalioon, jonka voi aloittaa lisäämällä yhden hedelmän syömisen aamupalalla.

– Kun saat syötyä sen yhden hedelmän aamuisin, se on joka aamu yksi pieni onnistuminen, joka vahvistaa uskoa, että pystyn muutokseen ja saan asioita aikaiseksi.

Pysyvässä elämäntapamuutoksessa tähdätään siihen, että rakennetaan arkeen rutiineja, joista voi pitää kiinni pitkällä aikavälillä.

Tässä piileekin kenties suurin työstettävä muutos psykologisesti pikadieettien ja pysyvän muutoksen välillä.

– Jotta pystyy tekemään rauhan sen kanssa, että nopeat ratkaisut eivät toimi vaan kestävä muutos rakennetaan eri tavoin.

– Parhaassa tapauksessa pieni toistuva onnistuminen auttaa pääsemään pois negatiivisesta dieettikierteestä ja sysää siten myönteisen kierteen käyntiin.

2. Unohda painokyttäys

Useimmiten painotavoitteet kytkeytyvät terveyden edistämiseen, mutta painon seuraaminen on Tevanlinnan mukaan huono terveyden mittari.

– Paino ei välttämättä reagoi hirveän nopeasti muutoksiin vaan se vaatii pidemmän ajan.

– Olisikin tärkeä muistaa, että kaikki, mikä laihduttaa, ei ole terveydelle hyväksi ja toisaalta on monia asioita, jotka ovat terveydelle tosi hyödyllisiä, mutta eivät pudota painoa.

Esimerkiksi virallisten ravitsemussuositusten mukaan syömisestä saa tutkimusten mukaan isoja terveyshyötyjä, mutta se ei välttämättä näy nopeasti painonmuutoksena.

Näistä syistä Tevanlinna kannustaa etsimään elämäntapamuutoksen, myös laihduttamisen, onnistumisen mittaamiseen muita keinoja kuin vaa'an lukeman.

– Voi esimerkiksi tarkkailla, millaisia vaikutuksia muutoksilla on arjen toimintakykyyn tai vireystilaan.

