Veera Bianca ottaa kantaa vihapuheeseen – julkaisi liudan viestejä, joita on saanut: "Viikko viikolta törkeämpiä ja vihaisempia"

Somevaikuttaja Veera Bianca on huolissaan ilmiöstä.

Somevaikuttaja Veera Bianca ottaa kantaa vihapuheeseen, jota hän on kohdannut elämänsä aikana. Bianca julkaisi pitkän kirjoituksen asiasta ja sen lisäksi viestejä, joita hän on saanut sosiaalisessa mediassa.

– Viime aikoina on ollut taas enemmän puhetta vihapuheesta, koska se on rehottanut valtoimenaan etenkin naisiin kohdistuen. Se on jotenkin ihan hemmetin surullista. Itse saan somessa valtavan määrän vihakommentointia erityisesti miesoletetuilta (naisilta myös, mutta ehkä 5% kaikista vihakommenteista). Näitä tulee ihan kaiken ikäisiltä – isiltä ja pojilta.

Bianca on saanut törkeitä viestejä, joissa arvostellaan hänen ulkonäköään.

Viestit pääset näkemään klikkaamalla nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.



– Etenkin se kuuluisa läskiviha rehottaa somessa. Se pahenee joka viikko edellisestä. Sitä on aina ollut, mutta se lisääntyy ja pahenee. Kommentit ovat viikko viikolta törkeämpiä ja vihaisempia. Niitä tulee joka päivä eilistä enemmän. Some on kaikkea muuta kuin turvallinen paikka pluskokoiselle naiselle.

– Opetetaanko terveystiedon tunneilla mitään muuta lihavuudesta kuin se, että se on yhteiskunnallinen verorahat vievä ongelma yksilön vastuulla ja pelkästä kalorivajeesta kiinni? Mikä tässä aiheessa triggeröi niin valtavasti etenkin nuoria miehiä? Olisi korkea aika ymmärtää, että lihavuus on monimutkaista eikä yleensä jos koskaan yksilön oma valinta. Lihavuutta ei myöskään poisteta tai vähennetä haukkumalla, toisia alas lyttäämällä ja vähättelemällä - sillä on täysin päinvastainen vaikutus.

Bianca päättää kirjoituksen, että hän on huolissaan tästä ilmiöistä, eikä hän ole henkilökohtaisesti loukkaantunut kommenteista.