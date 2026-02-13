Painoklinikan ylilääkäri André Heikius kertoo, millainen merkitys motivaatiolla on lihavuuden hoidossa ja miksi pikadieetit, eivät ole ratkaisu.

Navamedicin tuoreen tutkimuksen mukaan joka toinen suomalainen kokee olevansa hieman tai huomattavasti ylipainoinen, ja valtaosa heistä ei ole tyytyväinen omaan kehoonsa.

Lähes 80 prosenttia ylipainoisista on harkinnut laihduttamista, mutta kaksi viidestä uskoo epäonnistuvansa pitkäjänteisen motivaation puuttumisen takia.

Painoklinikan ylilääkäri André Heikius kertoi Huomenta Suomessa, mitkä asiat lihavuuden hoidossa toimivat ja mitkä eivät.

1. Motivaatiolla on roolinsa, mutta lopputulos ei ole siitä kiinni

Motivaatiolla on roolinsa elintapamuutoksen aloittamisessa, mutta rooli vähenee, kun mietitään, miten muutos oikeasti tulee onnistumaan, Heikius kertoo.

– Tässä on hyvä muistaa, että motivaatio syntyy myös onnistumisesta, menestymisestä. Siksi, kun painonpudotukseen lähtee, on tärkeä löytää keinoja, joilla itse tuntee, että tämä etenee kivasti, vaikka heti ei tapahdu valtavia asioita.

2. Lihavuuden stigma vaikuttaa hoitoon ja sen onnistumiseen

Ylipainoon ja lihavuuteen liittyy paljon negatiivista ilmapiiriä, vaikka jokaisella tulisi olla kehorauha, Heikius muistuttaa.

– Stigma ja häpeän leima ovat vaikeuttamassa monen ihmisen muutosta. Ei ehkä haeta apua.

Heikiuksen mukaan lihavat ja ylipainoiset ihmiset saavat esimerkiksi heikompaa sairaan- ja terveydenhuoltoa.

– Heitä kohdellaan eri tavalla ja lihavilta odotetaan eri asioita kuin normaalipainoisilta.

– Tärkein ajatus on muistaa, että jokaisella ihmisellä on täysi oikeus olla juuri sellaisia kuin ovat.

3. Dieeteissä ja pikaratkaisuissa piilee vaara

Navamedicin tutkimuksen mukaan ylipainoisista tai lihavista suomalaisista erilaisiin dieetteihin, kuten pätkäpaastoihin tai ketodieettiin, tukeutuisi 18 prosenttia laihduttamista harkinneista.

Heikiuksen mukaan niissä piilee kuitenkin vaaran paikka.

– Jos itsestään jo tunnistaa, että on aikaisemmin yrittänyt, mutta huonosti meni, eikä oikein jaksanut [dieettiä], on se merkki, ettei kannata jatkaa riistokuurien etsimistä vaan pyrkiä pitkäaikaisiin muutoksiin.

– On tosi ymmärrettävää, että moni kokeilee erilaisia dieettejä tai pikaratkaisuja, joissa lautaselta poistetaan jotain joksikin aikaa, koska olemme kärsimättömiä ja haluaisimme nopeita tuloksia.

Heikiuksen mukaan riistodieeteissä paino usein lähtee tulemaan takaisin, vieläpä korkojen kera.

Hän myös muistuttaa, että henkilöille, joilla on syömishäiriötaustaa, dieetit eivät ole sopiva ratkaisu.

Koska lihavuus on sairaus, liittyy siihen biologisia, psykologisia ja perinnöllisiä taustatekijöitä, jotka vaativat muutakin hoitoa kuin omahoidon.

