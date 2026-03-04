Tennistähti Harri Heliövaara on päässyt vihdoin pois Dubaista ja on kotimatkalla. Asian vahvistaa MTV Urheilulle Heliövaaran manageri.

Lauantaina ATP-turnauksen parinsa Henry Pattenin kanssa Dubaissa voittanut Heliövaara oli perheineen jumissa kaupungissa useita päiviä, kun Lähi-idän konflikti sulki ilmatilan. Iran järjesti alueella useita kostoiskuja Yhdysvaltojen iskun jälkeen.

Heliövaara pyrki ensimmäisen kerran Suomeen heti lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, mutta sittemmin lento peruuntui päivä kerrallaan.

Tänään keskiviikkoaamuna Heliövaara ja hänen perheensä ovat päässeet lähtemään Dubaista ja ovat turvallisesti kotimatkalla, manageri Jarno Tiusanen vahvistaa MTV Urheilulle. Perhe pääsi lähtemään lentomatkalle suoraan Dubaista.

Heliövaara kertoi blogissaan tiistaina, että perhe yritti aiemmin kotiin Omanin kautta, mutta ei päässyt rajan yli.

Suomalaisen on tarkoitus osallistua Pattenin kanssa ensi viikonloppuna Indan Wells -turnaukseen Kaliforniassa.