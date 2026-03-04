Jatkossa alueelle ei pääse ilman maksullista lippua.
Helsingin Linnanmäen huvipuisto ottaa käyttöön sisäänpääsymaksun huvipuistoalueelle, kertoo Linnanmäki tiedotteessa.
Huvipuiston alueelle päästääkseen täytyy jatkossa ostaa joko ranneke, laitelippu tai uusi viiden euron hintainen Aluehupi-lippu.
Alle kolmevuotiaat pääsevät jatkossakin ilmaiseksi alueelle. Linnanmäki avautuu jälleen vappuaattona.
– Toivomme, että asiakkaat näkevät sisäänpääsyuudistuksen mahdollistavan paitsi huvipuiston kehityksen myös lastensuojelutyön tukemisen, toimitusjohtaja Satu Järvelä sanoo tiedotteessa.
Linnanmäen huvipuistoalueelle oli pitkään ilmainen sisäänpääsy. Myös rannekkeiden hinnat ovat nousseet useina vuosina peräkkäin.
Tänä vuonna huvipuisto tekee poikkeuksen, ja hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä vuonna. Isohupi-ranneke maksaa tavallisena myyntipäivänä joko 53 tai 51 euroa.
Laitelippu maksaa 11 euroa. Uutuutena myyntiin tulee kaksipäiväinen ranneke. Esimerkiksi kaksipäiväinen Isohupi-ranneke maksaa 79 euroa.
