Suomen Kerttu Niskanen keskeyttää maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen, Kansainvälinen hiihtoliitto FIS tiedotti.
Lue myös: Norjalaistähti lähti kotiin – asiantuntijalta tylyä puhetta: "Fiasko"
Lue myös: Frida Karlsson paljasti saaneensa asiantuntijalta karun kommentin ruumiinosastaan: "Hiton piikki pakarassani"
Niskanen oli ennen kahta viimeistä kilpailua Tour de Skin kokonaiskisassa seitsemäntenä, vajaat kaksi minuuttia perässä kärkinimi Jessie Digginsiä. Kolmen joukkoon eroa oli 21 sekuntia.
Tour de Skillä hiihdetään vielä tänään sprintti ja sunnuntaina on vuorossa loppunousu.