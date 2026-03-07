MTV Uutiset seuraa Emma-gaalan tapahtumia tässä artikkelissa.

Suomalaisen musiikin vuoden parhaimmisto palkitaan Emma-gaalassa lauantaina 7. maaliskuuta. Gaala järjestetään Espoo Metro Areenalla.

Eniten ehdokkuuksia on kerännyt Ares, joka on ehdolla kuudessa kategoriassa: Vuoden Artisti, Vuoden Albumi, Vuoden Tulokas, Vuoden Biisi, Vuoden Rap ja Vuoden Kotimainen Artisti/Yhtye (yleisöäänestys).

Emma & Matilda -duo nappasi viisi ehdokkuutta. Neljässä eri sarjassa ehdolla ovat puolestaan Averagekidluke, Bizi, Isac Elliot, Komiat ja OLGA. Kaikki ehdokkaat löydät täältä.

Virallinen Emma-gaalalähetys nähdään Nelosella kello 20 alkaen. Gaalan juontaa Heikki Paasonen.

21:20 Vuoden Klassinen -pystin sai Tuija Hakkila

21:15 Kooste aikaisemmin palkituista

Aikaisemmin illalla palkittiin Vuoden Etno, jonka saivat Hildá Länsman & Tuomas Norvio. Areksen Menestys on paras tapa kostaa -kappale oli vuoden striimatuin. Vuoden striimatuin ulkomaalainen kappale oli Lady Gagan Abracadabra. Vuoden myydyin albumi oli Mirellan Kunpa oisin kertonut.

21:12 Nelli Matulan hittipotpuri

Nelli Matula nousi lavalle esittämään Hitaammin hautaan -hittinsä. Lavalla kuultiin myös Olgan ja Senyan kanssa tehty PETSHOP.

21:06 Ares palkittiin myös Vuoden Räppinä.

21:00 Lauri Haav esiintyy

Aikaisemmin illalla Vuoden Artisti -pystin saanut Lauri Haav esitti Emma-gaalan lavalla Toisessa elämässä -kappaleensa.

20:55 Sanni nousi lavalle

Sanni saapui palkitsemaan vuoden tuottajan. Wille Mannila nappasi palkinnon.

20:46 Ares on vuoden tulokas

Benjamin ja Viivi palkitsivat vuoden tulokkaan. Tittelin ja pystin nappasi Ares.

3:00 Areksen asu sai inspiraation Star Warsista

Punaiselle matolle Ares lipui kaapumaisessa luomuksessa. Hän kertoo asun saaneen inspiraationsa Star Warsista.

– Minulla on aina ollut suuri rakkaus Star Warsin Jedi- ja Sith-estetiikkaa kohtaan. Sain viime vuonna sellaisen idean, että pitäiskö meidän painaa mulle kaapu Emma-gaalaan ja ehkä jopa keikoille.

20:36 Kooste etkojen palkituista

Emma-gaalan etkoilla jaettiin myös pystejä. Lähetyksessä nähtiin kooste voittopuheista. Vuoden Rock -pystin vei Jaakko Kulta, Vuoden Musiikintekijän Emma Johansson ja Vuoden Jazzin Kadi Vija. Kriitikoiden valinta oli puolestaan Sur-rur.

20:30 Vuoden yhtye on Emma & Matilda

Kyseessä on duon ensimmäinen pysti.

20:20 Tulokaspotpuri lavalla

Perinteisen tulokaspotpurin tarjoilivat helmimarleena, Bizi ja Komiat. Katkon jälkeen lavalle nousevat Sara Bee & Ares.

20:15 Olgalle Vuoden Pop -pysti

Pete Parkkonen ja Linda Lampenius saapuivat jakamaan Vuoden Pop -pystin. Tämän nappasi Olga.

– Tämä on unelmien täyttymys, hän hehkutti lavalla.

Olgan yllä gaalassa nähtiin niittivöistä tehty asu. Katso tähden haastattelu:

3:01

20:10 Käärijä jakoi Vuoden Artisti -pystin

Käärijä nousi lavalle jakamaan lähetyksen ensimmäisen pystin. Vuoden artistina palkittiin Lauri Haav. Haav puhui kiitospuheessaan koulukiusaamista vastaan.

MTV Uutiset haastatteli artistia ennen gaalan alkua. Katso haastattelu:

2:50 Näin Vain elämää -kokemus vaikutti Lauri Haavin elämään

20:00 Lähetys alkaa!

Gaalan avaa JVG:n ja Emma & Matilda -duon yhteisesitys. He esittivät kappaleet Rehellisesti, Sisko ja Kävi miten kävi.

19:45 Punaisella matolla kävi kuhina

MTV Uutiset oli paikan päällä punaisella matolla haastattelemassa gaalan vieraita. Kurkista gaalan punaiselle matolle:

1:06:01 Suora lähetys: MTV Emma-gaalan punaisella matolla