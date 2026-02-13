Maastohiihdon miesten 10 kilometrin olympiakisassa sijalle 48 jätetty Joni Mäki käy mietintöjä viestiin ja parisprinttiin osallistumisesta.

Mäki väsähti muiden suomalaismiesten tavoin kauas kärjestä perjantain kisassa.

– Itsellä keitti kyllä kone ensimmäisen kierroksen jälkeen. Aika lämpöinen keli, Mäki sanoi vähäsanaisena.

– Harmittaa, että kauden huonoin veto tulee tämmöiseen paikkaan. Pettynyt ja vähän tyhjä olo.

Parisprintissä Pekingissä 2022 olympiahopeaa ja vuotta aiemmin Oberstdorfin MM-kisoissa MM-hopeaa napannut Mäki ei pystynyt vielä lupaamaan, että hän on mukana Milano-Cortinan kisojen viestissä tai parisprintissä.

– Täytyy ihan kyllä pohtia, että mikä itselläni on tilanne. Katsotaan, Mäki totesi.