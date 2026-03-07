Veli-Matti Savinainen on perustellut päätöstään olla pelaamatta TPS:n Pride-paidassa.
TPS:n ja Ilveksen välinen lauantainen SM-liigaottelu oli With Pride from Turku -teemaottelu. TPS tiedotti jo ennen ottelua, ettei yksi joukkueen pelaajista aio käyttää teeman mukaista Pride-pelipaitaa.
– Yksi pelaajistamme on ilmoittanut, ettei hän henkilökohtaisen vakaumuksensa vuoksi käytä Pride-paitaa lauantain ottelussa. Olemme keskustelleet asiasta sisäisesti ja kunnioitamme yksilön oikeutta henkilökohtaiseen vakaumukseen, TPS viestitti tiedotteessaan.
Ottelun aikana kyseiseksi pelaajaksi paljastui Veli-Matti Savinainen, joka perusteli päätöstään Instagram-tilillään.