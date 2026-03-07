Kolmiodraama-Heidin kumppani on Kwan-yhtyeestä tuttu Tidjân Ba.

Heidi oli mukana Kolmiodraama-sarjan toisella kaudella. Kun kausi saatiin helmikuussa päätökseen, hän paljasti Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin jaksossa yllätysuutisen.

– Olen kihloissa ja olen menossa naimisiin, Heidi iloitsi.

Tuolloin hän ei kertonut kumppaninsa henkilöllisyyttä. Tuoreimmassa Instagram-päivityksessään Heidi paljastaa puolisonsa olevan Kwan-yhtyeestä tuttu Tidjân Ba.

Pari on joutunut pitämään suhdettaan salassa puolitoista vuotta.

– Tänä aikana ollaan kuvattu TV-ohjelmia, tehneet realityä meidän perheestä, kuvattu teille eka tuottari podcastia ja samalla rakentaneet myös jotain paljon tärkeämpää. Yhteistä elämää. Ollaan kasvettu, koettu, itketty ja naurettu, Heidi kirjoittaa.

– Nyt kun viimeinen jakso kolmiodraamaa on ulkona, voidaan vihdoin sanoa se ääneen.

Yllä olevalla videolla Heidi kertoo uudesta suhteestaan ja häistään.

