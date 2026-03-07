Miksi herkkuihin tulee sorruttua, vaikka vatsa olisi täynnä? Tutkimuksen mukaan vastaus saattaa piillä aivoissa.

Itä-Anglian yliopiston tutkimus saattaa vihdoin antaa selityksen sille, miksi käsi hamuilee irtokarkkipussiin, vaikka olo olisi täysin kylläinen.

Brittitutkimuksen mukaan ihmisaivot reagoivat edelleen houkuttelevaan ruokaan, vaikka olisimme syöneet tarpeeksi, yliopisto kertoo tutkimustiedotteessaan.

Tutkijoiden mukaan tuoreet löydökset valaisevat sitä, miksi niin monella on vaikeuksia painonhallinnassa.

– Lihavuudesta on tullut merkittävä maailmanlaajuinen terveyskriisi. Mutta lisääntyvä lihavuus ei johdu pelkästään tahdonvoimasta – se on merkki siitä, että ruokapitoinen ympäristömme ja opitut reaktiomme herkullisiin vihjeisiin voittavat kehon luonnollisen ruokahalun säätelyn, sanoo tutkimusjohtaja, tohtori Thomas Sambrook UEA:n psykologian tiedekunnasta tiedotteessa.

Sambrook kertoo tutkijoiden halunneen ymmärtää paremmin, miten kylläisen ihmisen aivot reagoivat ruokavihjeisiin.

– Tutkimme ihmisten aivoaaltoja syömisen jälkeen ja havaitsimme, että vaikka heidän vatsansa olisivat kylläiset, heidän aivonsa eivät näyttäneet välittävän.

– Itse asiassa mikään kylläisyyden määrä ei voinut sammuttaa aivojen reaktiota herkullisen näköiseen ruokaan. Tämä viittaa siihen, että ruokavihjeet voivat laukaista ylensyönnin ilman nälkää.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimuksessa oli mukana 76 vapaaehtoista, joita seurattiin aivosähkökäyrällä (EEG) heidän pelatessaan palkitsemispohjaista oppimispeliä ruoalla, kuten makeisilla, suklaalla, sipseillä ja popcornilla.

Tehtävän puolivälissä osallistujille annettiin ateria jostakin ruoasta, kunnes he eivät enää halunneet lisää.

Tutkijoiden mukaan osallistujat olivat todella kylläisiä – he raportoivat dramaattisesti vähentyneestä halusta ruokaa kohtaan, ja heidän käyttäytymisensä osoitti myös, ettei heidän tehnyt enää sitä mieli.

Aivot kuitenkin kertoivat muuta.

"Resepti ylensyöntiin"

Sähköinen toiminta palkitsemiseen liittyvillä aivoalueilla jatkoi reagointiaan yhtä voimakkaasti nyt ei-toivotun ruoan kuviin, vaikka osallistujat olisivat olleet täysin kylläisiä.

– Näimme, että aivot yksinkertaisesti kieltäytyvät alentamasta ruoan palkitsevuutta, riippumatta siitä, kuinka kylläinen olet, Sambrook toteaa.

Vaikka ihminen siis tietäisi, ettei halua ruokaa ja hänen käyttäytymisensäkin sen osoittaisi, aivot jatkavat "palkinto"-signaalien lähettämistä heti ruoan nähdessään.

– Se on resepti ylensyöntiin.

"Ongelmasi ei välttämättä ole kurinalaisuutesi"

Sillä, millainen on ihmisen kyky tehdä tavoitteellisia päätöksiä, ja sillä, millainen hänen aivojensa vastustuskyky on ruoalle, ei havaittu yhteyttä. Tämä tarkoittaa, että jopa ihmiset, joilla on erinomainen itsehillintä, voivat kärsiä automaattisista hermostollisista vasteista.

– Jos kamppailet myöhäisillan napostelun kanssa tai et pysty sanomaan ei herkuille, vaikka olet kylläinen, ongelma ei välttämättä ole kurinalaisuutesi – se voi olla aivojesi sisäänrakennettu kytkentä, sanoo Sambrook.

– Ei ole ihme, että donitsin vastustaminen voi tuntua mahdottomalta, hän lisäsi.

Tutkimus julkaistiin Appetite-lehdessä.

Lähde: Itä-Anglian yliopisto