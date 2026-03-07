Marin vastustaa "turhia esteitä".

Suomen entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) on hallituksen linjoilla Suomen ydinaselainsäädännön uudistamisen suhteen.

– Mielestäni on syytä tarkastella Suomen nykylainsäädäntöä, enkä pidä järkevänä sitä, että meillä on turhia esteitä, Marin kommentoi Emma-gaalassa MTV Uutisille.

Marinin näkemys eroaa puoleensa SDP:n yleisestä linjasta. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi torstaina SDP:n vastustavan hallituksen esitystä ydinaserajoitusten purkamisesta.

– Jos tämä esitys menee läpi, se tarkoittaisi, että Suomi olisi ainoa Pohjoismaa, jolla ei olisi mitään rajoitteita, jopa ydinaseiden sijoittamiseen tai varastoimiseen liittyen, Lindtman sanoi.

Hallitus kertoi torstai-iltana esittävänsä lakimuutosta, jonka mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi mahdollista, mikäli se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomi ei kuitenkaan tavoittele ydinasetta alueelleen, eikä tällaista ole Natossa suunnitteilla.

Ministerin mukaan hallituksen esitys ei liity Ranskan ydinpelotepuheeseen tai käynnissä olevaan julkiseen keskusteluun ydinpelotteesta.

Syyksi Häkkänen kertoo Suomen kansallisen turvallisuuden vahvistamisen osana Natoa.

SDP:n Lindtman sanoi toimittajille eduskunnassa olevansa tyytymätön siihen, kuinka hallitus on valmistellut esitystä ilman parlamentaarista yhteistyötä.

Lindtmanin mukaan ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjaukset ovat Suomessa pohjautuneet jo vuosikymmeniä konsensuspohjaiseen päätöksentekoon.

Mariniltakaan ei "heru tyylipisteitä" hallitukselle lain valmistelusta.

– Suomen pitkän linjan mukaisesti tärkeimmät ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymykset on valmisteltu parlamentaarisesti kaikkia puolueita kuullen, Marin jatkaa.

Marin työskentelee nykyään Britannian ex-pääministeri Tony Blairin nimeä kantavassa instituutissa.