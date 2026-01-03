Norjan sprintteritähti Kristine Stavås Skistad joutui jättämään maastohiihdon Tour de Skin kesken sairastumisen takia. NRK:n asiantuntijan Fredrik Auklandin mielestä norjalaishiihtäjän kiertueesta tuli fiasko.

Stavås Skistad juhli vielä voittoa kiertueen avanneessa Toblachin sprintissä, mutta sen jälkeen tulostaso on ollut todella vaisua (62:s, 77:s ja 69:s). Maajoukkueen lääkäri Ove Feragen vahvisti Expressenille, että norjalainen on lähtenyt jo kotiin Italiasta.

– Se, että hän on sairastunut eikä voi suorittaa sprinttiä loppuun, tarkoittaa, että Tour de Ski on fiasko. Ainoa asia, jonka hän vie mukanaan, on keltainen kortti, NRK:n asiantuntija Aukland totesi.