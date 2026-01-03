Ruotsin tähtihiihtäjiin kuuluvan Frida Karlssonin tämän kauden taival Tour de Skillä ei ole ollut helppo. Vajaat kolme minuuttia kärjessä olevaa Yhdysvaltain Jessie Digginsiä jäljessä oleva Karlsson paljasti Expressenille, mikä on syy vaikeuksien takana.

Karlsson voitti kaudella 2022-2023 Tour de Skin kokonaiskilpailun, mutta tällä kaudella meno on ollut haastavampaa. Toblachissa tuli viiden kilometrin yhteislähtökisassa viides tila, joka on ollut ruotsalaisen paras tähän mennessä. Kokonaistilanteessa sijoitus on kymmenes ennen kahta viimeistä kisaa. Eroa kolmen parhaan joukkoonkin on yli minuutti.

– Minulla on melko selkeä käsitys siitä, mikä ei toimi, Karlsson totesi.

Ruotsalaisella on ollut viime vuosina vaikeuksia kantapäänsä kanssa ja hän joutuu kilpailemaan erikoisvalmisteisissa kengissä.

– Juuri nyt minusta tuntuu siltä, että en ole varma. En tiedä, onko kyse pelosta vai liikemallista ja tekniikasta. Minulla on siis oudot jalat. Kävin erään asiantuntijan luona, joka on tehnyt tätä työtä 30 vuotta ja hän sanoi vain: "Vau! Kun näin jalkasi, se oli sairainta, mitä olen nähnyt", Karlsson kertoi.

– En kai ole syntynyt parhailla edellytyksillä jalkojen suhteen. Jonain päivänä teen 3D-tulosteen ja teen kotona jalastani patsaan. Sillä tällä hetkellä se on hiton piikki pakaroissani, Karlsson sanoi.