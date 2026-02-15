Iivo Niskanen antoi kansainväliselle hiihtoliitolle rapsakkaa kritiikkiä oman viestiosuutensa jälkeen. Niskasen mukaan norjalaisten tiimi toimi sääntöjen vastaisesti ennen kisaa.

Niskanen hiihti Suomen kakkososuuden perinteisellä hiihtotavalla. Hän toi Suomen miehet vaihtoon toisena.

Niskanen sai osuudellaan myös varoituksen tekniikkavirheestä.

– En tiedä, että mistä sain keltaisen, Niskanen totesi medialle oman siivunsa jälkeen.

Niskanen äityi samaan hengenvetoon esittämään kritiikkiä kansainväliselle hiihtoliitolle.

– Mutta on se tietysti mielenkiintoista, että jos ladut on suljettuna klo 11–11.15, ja itse seisoo aidan vieressä, ja norjalaiset testaavat (samalla) huoltomiesten toimesta pitosuksia, Niskanen paljasti.

– Ei nämä FISit ehkä valvo näitä sääntöjä ihan. Tuntuu vähän erikoiselta, Niskanen sivalsi.

Norja voitti olympiakultaa yli 20 sekunnin marginaalilla. Ranska otti hopeaa. Italia oli pronssikamppailussa neljänneksi jäänyttä Suomea vahvempi ankkuriosuudella.