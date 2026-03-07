HPK kukisti Kärpät tiukan ja vaiheikkaan ottelun jälkeen maalein 6–3.
Perjantaina Hämeenlinnassa jatkoajalla taipunut Kärpät aloitti ottelun tällä kertaa väkevästi ja karkasi 2–0-johtoon Jiri Tichacekin ja Patrik Virran maaleilla.
HPK nousi vielä avauserän lopulla maalin päähän, kun Harri Kainulainen onnistui alivoimalla 38 sekuntia ennen taukosummeria.
Toisessa erässä kumpikin joukkue onnistui kertaalleen ja viimeiselle kaksikymppiselle lähdettiin Kärppien 3–2-johtoasemassa.
HPK pääsi kuitenkin aloittamaan 3. erän ylivoimalla, kun Kärppien Matyas Kantner hölmöili itselleen väkivaltaisuusjäähyn toisen erän päätteeksi.
Ylivoima tuotti tulosta ja Anrei Hakulinen toi oranssipaidat tasoihin. Kärppien valmennus haastoi maalin kuitenkin mahdollisena paitsiona, joten osumaan johtanutta tilannetta tarkasteltiin videolta.
Tarkistuksen päätteeksi maali hyväksyttiin, joten Kärpät sai jäähyn pelin viivyttämisestä. Pieleen mennyt haasto koitui lopulta Kärpille todella kalliiksi, sillä Cameron Wright löi jäähyä seuranneella ylivoimalla HPK:n 4–3-johtoon.
