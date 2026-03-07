Helsingin IFK otti vakuuttavan 5–1-vierasvoiton KooKoosta lauantain SM-liigakierroksella.
HIFK sai koneensa käyntiin kunnolla toisessa erässä. Sebastian Repo, Anttoni Uronen ja Petr Kodytek onnistuivat kukin maalinteossa ja vierasjoukkue marssi 3–0-johtoon.
Päätöserässä Lassi Vanhatalo kasvatti johdon jo neljään ja Repo naulasi illan toisella maalillaan HIFK:n ja 5–0-johtoon.
KooKoo pilasi Paavo Kohosen nollapelin vain yhdeksän sekuntia ennen loppua Ossi-Petteri Jaakolan ylivoimamaalin turvin.
KooKoo putosi murskatappion myötä SM-liigassa oman ottelunsa voittaneen SaiPan taakse kolmanneksi. Joukkue on hävinnyt nyt kolme ottelua peräkkäin.
HIFK puolestaan otti taas yhden askeleen lähemmäksi pudotuspelipaikkaa. Sijalla 11 keikkuva HIFK on nyt kahdeksan pistettä 13:ntena olevaa TPS:ää edellä.
Illan kierroksella voittoihin ylsivät myös HPK, SaiPa, JYP ja Ilves.