Olympialaisissa viime viikolla sairastunut Iivo Niskanen puuttuu kokoonpanosta, jolla suomalaiset kilpailevat maastohiihdon maailmancupissa ensi viikonloppuna. Cup-kiertue jatkuu Ruotsin Falunissa.

Vuoden 2027 MM-kisojen ruotsalaismaisemissa hiihdetään lauantaina vapaan hiihtotavan sprintti ja sunnuntaina kahta hiihtotapaa yhdistävä yhdistelmähiihto. Hiihtoliitto nimesi Faluniin seitsemän naishiihtäjää ja peräti 12 mieshiihtäjää. Miehistä esimerkiksi Niko Anttola ja Ike Melnits jatkavat Ruotsista seuraavaksi viikoksi alle 23-vuotiaiden MM-laduille Norjan Lillehammeriin.

Yhdistetyssä maailmancup jatkuu Itävallan Kulmissa, jossa miehet hyppäävät lentomäestä. Torstain ja perjantain kisoissa ovat mukana olympialaisten molemmat suomalaiset lajin mitalimiehet Ilkka Herola ja Eero Hirvonen.

Mäkihypyssä miehet jatkavat maailmancupia niin ikään Kulmissa. Naiset kisaavat viikonloppuna Itävallan Hinzenbachissa.