Ruotsin SHL:ssä nähtiin lauantaina ikävä loukkaantuminen, kun Växjön Ville Svensson sai Örebron Patrik Puistolan luistimen kasvoihinsa.
Puistola ja Svensson kaatuivat kumpikin kaksinkamppailutilanteessa jäähän siten, että suomalaishyökkääjän luistin osui Svenssonia kasvoihin.
Svensson jätti kaukalon ja hänet vietiin TV4:n mukaan ambulanssilla sairaalaan.
Tapauksen takia ottelun ensimmäinen erätauko aloitettiin etuajassa.
Ottelu päättyi lopulta Växjön 3–2-jatkoaikavoittoon.
