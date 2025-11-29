Kasperi Kapanen ei ole vieläkään pelikunnossa, vahvistaa Edmonton Oilersin päävalmentaja.

Kapanen ei ole pelannut sen jälkeen, kun hän loukkaantui 19. lokakuuta.

29-vuotias suomalaishyökkääjä lähestyi jo paluuta NHL-kaukaloihin, mutta loukkasi itseään uudelleen Edmontonin jääharjoituksissa torstaina. Ikävä sattuma poiki myös turhautuneen reaktion.

Perjantaina Oilersin päävalmentaja Kris Knoublauch vahvisti, ettei Kapasta sovi odottaa vielä hetkeen takaisin tositoimiin.

– Ainakin viikko menee. Mahdollisesti useita viikkoja. Saamme myöhemmin lisätietoja. Lähiaikoina hän ei ole palaamassa, Knoblauch sanoi perjantaina NHL:n verkkosivujen mukaan.

Kapanen on pystynyt pelaamaan tällä kaudella vain kuusi NHL-ottelua, joissa hän on kerännyt vyölleen kaksi syöttöpistettä. Viime kaudella Kapanen pelasi Oilersille 57 runkosarjaottelua tehoin 5+8=13. Pudotuspeleissä hän teki 12 otteluun tehot 3+3=6.