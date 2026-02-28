Mikael Granlundilta jäi välistä toinenkin Anaheim Ducksin olympiatauon jälkeinen NHL-ottelu.
Granlund jäi sivuun Ducksin pelaavasta kokoonpanosta olympialaisten pronssiottelussa tulleen loukkaantumisen takia. Leijonien kapteeni paiskautui pahannäköisesti laitaan Slovakian Patrik Kochin työnnettyä häntä selästä. Granlund kuitenkin palasi ottelun jälkeen jäälle vastaanottamaan mitalin.
Anaheimin päävalmentaja Joel Quenneville kertoi ennen perjantain ottelua, että Granlundin tilannetta tarkkaillaan päivä kerrallaan.
– Ducks odotti Granlundin olevan kunnossa palaamaan tauolta, ja vaikka hän jäi pois Edmonton-pelistä, "Q" sanoi hänen olleen mahdollinen (kokoonpanoon) tähän iltaan, kertoo Los Angeles Daily Newsin toimittaja Andrew Knoll viestipalvelu X:ssä.
Anaheim voitti myös toisen ottelunsa Granlundin poissaolon aikana. Joukkue kukisti kotonaan Winnipeg Jetsin jatkoajalla maalein 5–4.