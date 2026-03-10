NHL:ssä pelaavan Dallas Starsin päävalmentaja Glen Gulutzan on antanut lisätietoja Roope Hintzin vamman laadusta.

Hintz loukkaantui lauantain vastaisena yönä Colorado Avalanchea vastaan pelatussa ottelussa, kun hän paini kulmassa Coloradon supertähti Nathan MacKinnonin kanssa.

Dallas-luotsi Glen Gulutzan antoi tiistaina lisätietoja Hintzin vamman vakavuudesta.

– Mitään ei tarvitse leikata, mikä on todella iso plus. Toivottavasti pystymme yhä tutkailemaan tilannetta viikko kerrallaan. Toivottavasti hän pystyy pelaamaan ennen pudotuspelejä, Gulutzan kertoo.

Hintzin lisäksi myös Rantanen on ollut sivussa loukkaantumisen vuoksi. Rantanen hyppäsi tiistaina ensimmäistä kertaa jäälle olympialaisissa saadun vammansa jälkeen. Gulutzanin mukaan Rantanen on todennäköisesti pelikunnossa 2-3 viikon kuluessa.