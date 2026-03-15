Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanes voitti Tampa Bay Lightningin vieraissa maalein 4–2. Carolinan kärkinimiä ottelussa oli joukkueen suomalainen tähtipelaaja Sebastian Aho.
Aho syötti Carolinan avausmaalin ja teki itse toisen osuman. Aholla on nyt kasassa kuluvalta kaudelta 66 ottelusta tehot 24+44=68.
Ahon tavoin tehot 1+1 ottelussa teki Carolinan Andrei Svetshnikov.
Vierasvoitto oli erityinen, sillä Hurricanesin pelaajien äitejä oli paikan päällä todistamassa juhlailtaa.
Carolinan toinen suomalaispelaaja Jesperi Kotkaniemi ei pelannut ottelussa. Porilaisella on ollut olympiatauon jälkeen vaikeuksia mahtua Carolinan kokoonpanoon.
Kopitar Kingsin kaikkien aikojen tehokkain
New Jersey Devils voitti Los Angeles Kingsin maalein 6–4. New Jerseyn ykkösnimi ottelussa oli sveitsiläishyökkääjä Nico Hischier, joka teki tehot 2+2.
Los Angelesin tehopelaajiin lukeutui Anze Kopitar, joka lopettaa uransa tähän kauteen. Slovenialainen teki pisteet 2+0 ja nousi Los Angelesin kaikkien aikojen pistemieheksi ohi Marcel Dionnen.
Koko NHL-uransa "Kuninkaissa" pelanneella Kopitarilla on nyt 1 308 (450+858) pistettä.
New Jerseyn tulokashyökkääjä syötti joukkueensa 3–3-tasoituksen. Toisen polven NHL-pelaaja Los Angelesin alusti kalifornialaisten kolmannen maalin.