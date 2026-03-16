Jääkiekon NHL:ssä Kaapo Kakko oli ottelun ykköstähti, kun Seattle Kraken kukisti kotikaukalossaan Florida Panthersin lukemin 6–2.
Krakenin riveissä pelaava Kakko urakoi ottelussa yhteensä kolme tehopistettä. Toisen erän alussa Kakko taiteili maalin takaa Panthers-vahti Daniil Tarasovin eteen ja kiersi kiekon tämän ohi maaliin.
Lisäksi Kakko kirjautti syöttöpisteet Berkly Cattonin osumasta avauserässä ja Bobby McMannin maalista päätöserässä.
McMannin ylivoimaosumasta sai syöttöpisteen myös Kakon joukkuetoveri Eeli Tolvanen, joka myös loukkaantui ottelun loppuhetkillä.
Tehopisteille pääsi niin ikään Floridan suomalaishyökkääjä Eetu Luostarinen, joka iski irtokiekon maaliin ottelun viime sekunneilla.
Seattle pitää hallussaan läntisen konferenssin viimeistä pudotuspelipaikkaa.
Winnipeg Jets otti niin ikään kotivoiton St. Louis Bluesista lukemin 3–2. Winnipegin suomalais-kanadalainen Brad Lambert nappasi ottelussa kauden toisen tehopisteensä, kun hän kirjautti syöttöpisteen Haydn Fleuryn maalista ottelun ensiminuuteilla.
Myös Edmonton Oilers nappasi kotonaan 3–2-voiton Nashville Predatorsista. Nashvillen suomalaisveskari Justus Annunen torjui ottelussa 27 laukausta. Joukkueen toinen suomalaismaalivahti oli huilivuorossa.