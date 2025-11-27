Kasperi Kapanen vaikutti taas loukanneen itseään. Turhautuminen purkautui raivolla.

Edmonton Oilersia jääkiekon NHL:ssä edustava Kasperi Kapanen ei ole pelannut sen jälkeen, kun hän loukkaantui 19. lokakuuta.

Suomalaishyökkääjä oli paiskinut töitä, niin että hän oli pian valmis palaamaan tositoimiin. Hän koki kuitenkin epäonnisen käänteen joukkueen jääharjoituksissa, Oilersia seuraava toimittaja Ryan Rishaug raportoi X:ssä.

Kapanen näytti Rishaugin mukaan loukanneen itseään, minkä jälkeen hän jätti kaukalon "erittäin turhautuneena".

Rishaugin julkaisemalla videolla näkyy, että Kapanen paiskasi mailallaan vaihtoaition kohdalla mailatelinettä. Kasa mailoja lensi suomalaisen lyönnin voimasta jäälle.

Kapanen on pystynyt pelaamaan tällä kaudella vain kuusi NHL-ottelua. Niistä on kasassa kaksi syöttöpistettä.