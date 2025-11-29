Saudi-Arabian osakilpailun viimeistä edellinen erikoiskoe EK16 on saatu dramaattisten vaiheiden jälkeen päätökseen. Kalle Rovanperä ajautui suuriin ongelmiin, kun taas Sebastien Ogier on kasvattanut johtoaan MM-rallin mestaruustaistossa.
Suomalaiskuljettajan tallikaveri Takamoto Katsuta pyörähti sen sijaan karulla tavalla ympäri, rikkoen hänen tuulilasinsa täysin.
1:28Käsittämätöntä menoa EK16:lla – Takamoto Katsutan auto aivan hajalla: "Ei ole todellista!"
Saudi-Arabian MM-rallin voitosta taistellut latvialaisyllättäjä Martins Sesks joutui Rovanperän tavoin suuriin ongelmiin renkaidensa kanssa, mikä tarkoitti peräti seitsemän sijan pudotusta kokonaiskisassa.
Dramaattisen etapin jälkeen Ogier on kuitenkin noussut kokonaiskisassa kuudennelta sijalta toiseksi, kasvattaen johtonsa MM-taiston livetilanteesa seitsemään pisteeseen ennen kauden päättävää Power Stage -erikoiskoetta.