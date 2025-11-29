MM-rallin päätöspäivä on saanut kutkuttavan alun Saudi-Arabiassa, sillä mestaruustaistelu on EK15:n jälkeen yhä täysin auki.

Sebastien Ogier ajoi lauantain ensimmäisen etapin maaliin neljänneksi nopeimpana, kun Elfyn Evans tuli viidenneksi – vain 0,1 sekuntia hitaampana.

Kokonaiskisassa ranskalainen on kuudentena ja Evans kahdeksantena. Ogier olisi näin ollen nousemassa MM-taistossa kahden pisteen verran edelle Evansia, joka lähti Saudi-Arabian MM-ralliin kolmen pisteen etumatkalta.

Edessä on vielä EK16, jossa ajetaan viikonlopun pisin pätkä (33,28 km), sekä Power Stage, jossa jaossa on iso määrä ratkaisevia pisteitä.

Ogierin ja Evansin välinen MM-taisto ratkeaakin hyvin todennäköisesti lauantaikisan ja Power Stagen perusteella, joista kummastakin jaetaan pisteitä viidelle nopeimmalle mallilla 5–4–3–2–1. Tällä hetkellä Ogier siis johtaa Evansia lauantaikisassa sekunnin kymmenyksen erolla sijoilla 4–5.

– Tiukkaa on. Toivottavasti pystymme olemaan erossa ongelmista. Olen niin luottavainen kuin tällaisessa lottorallissa voi olla, Ogier kertoi tultuaan maaliin.

1:00