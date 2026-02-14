Toyotan Sami Pajari on kolmantena ja Hyundain Esapekka Lappi viidentenä Ruotsin MM-rallissa, kun takana on 11 erikoiskoetta.
MM-kauden toista osakilpailua johtaa Toyotan Elfyn Evans runsaan 16 sekunnin erolla toisena olevaan tallikaveriinsa Takamoto Katsutaan. Japanilaiskuljettaja johti kisaa perjantain päätteeksi 2,8 sekunnilla.
– Menetän niin paljon aikaa. En tiedä, mistä se johtuu. En tunne oloani hyväksi autossa, Katsuta harmitteli ennen päivähuoltoa.
Kolmantena ajava Pajari on jäänyt Evansista lähes puoli minuuttia.
Perjantaina ulosajojen vuoksi kärkitaistelusta kuudenneksi pudonnut Toyotan Oliver Solberg ei ole onnistunut kutistamaan eroaan kärkeen, mutta sijoitus on kohentunut kahdella pykälällä. Hän on 24 sekunnin päässä Pajarin kolmossijasta.
Lappi jatkaa parhaana Hyundai-kuljettajana reilun minuutin päässä kärjestä.
Päivän kolme ensimmäistä erikoiskoetta ajetaan toistamiseen kello 16.10 alkaen. Päivä päättyy eilisen tapaan Uumajan keskustan liepeillä ajettavaan lyhyeen erikoiskokeesen.