Portugalin viranomaiset nappasivat puolisukellusveneen, joka kuljetti lähes yhdeksän tonnin kokaiinierää.
Kyseessä on yksi suurimmista huumeoperaatioista maan historiassa.
Paatille kävi käry viime perjantaina, kun viranomaiset nappasivat siitä kolme kolumbialaista ja yhden venezuelalaisen Portugalin Azoreiden rannikolla.
Puolisukellusveneestä löydetyt huumeet oli pakattu 300 pakettiin. The Guardian kertoo, että puolisukellusveneen kiinnioton yhteydessä alus hetkellisesti upposi, jolloin 35 kappaletta kymmenien kilojen kokaiinipakettia vajosi Atlantin pohjaan.
Kiinniotto tapahtui viranomaisten mukaan erittäin huonossa ja paikoin vaarallisessa säässä.
Viranomaiset kertovat lisäksi paljastaneensa tapaukseen liittyvän rahanpesukuvion.
Katso jutun alussa olevalta videolta, millaisessa aluksessa kokaiini kuljetettiin Etelä-Amerikasta Eurooppaan.
Espanja paljasti huumetukikohtia merellä
Etelä-Euroopassa on paljastettu muitakin suuren mittaluokan kansainvälisiä merellisiä huumevyyhtejä.
Espanjan poliisi kertoi tänään napanneensa pitkälle viedyn kokaiinin maahantuontiverkoston, joka käytti Atlantilla sijaitsevia tukikohtia ja pikaveneitä kokaiinin kuljettamiseksi Eurooppaan.
Verkoston uskotaan tuoneen viime vuoden aikana yli 57 tonnia kokaiinia Eurooppaan. Poliisi kertoo ottaneensa kiinni 105 ihmistä, takavarikoineensa yli 10 tonnia kokaiinia ja ottaneensa haltuun yli 30 venettä.
Rikollisverkostoon kuului poliisin mukaan henkilöitä Espanjasta, Portugalista, Kanariansaarilta ja Marokosta.
Merellä olevat tukikohdat toimivat muun muassa suurina polttoainesäiliöinä, joiden ansiosta alukset pystyivät pysyttelemään merillä yli kuukauden.
Pienemmät veneet toimittivat viranomaisten mukaan polttoainetta, ruokaa, kommunikointijärjestelmiä ja jopa vaatteita kuriireille, jotka toimittivat aineet tukikohdasta maahan.
Viranomaisten käsityksen mukaan rikollisilla oli myös resursseja pitää toimintansa salaisena. Erään ryhmän kuolleen jäsenen perheelle kerrotaan maksetun 12 miljoonaa euroa, jotta nämä pysyisivät hiljaa eivätkä aiheuttaisi epäilyjä rikollisten touhuja kohtaan.