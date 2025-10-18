Mediapersoona Tuomas Enbuske tunnustaa olleensa takavuosina helvetillisessä kokaiinikoukussa.

– Ihan älyttömässä. Vaikka lopetin vuosia sitten, silti en voinut myöntää itselleni, kuinka riippuvainen olin, Enbuske sanoi Rikospaikan haastattelussa.

Enbuske kertoo kirjassaan käyttäneensä kokaiinia viiden vuoden ajan ja rahaa aineeseen paloi noin 100 000 euroa.

– Se alkoi ihan viattomana kokeiluna Yhdysvalloissa. Totta kai ajattelin silloin, että tämä on vaaratonta, koska todella monella ihmisellä nimenomaan täällä Helsingissä tämmöisissä tietyissä piireissä on jännä käsitys, että se on jotenkin vaaratonta, mitä se ei todellakaan ole.

– Loppujen lopuksi se meni säälittäväksi ja olin ollut todella säälittävä ja sitä se on lopulta kaikilla. Siinä ei ole mitään glamouria, Enbuske totesi.

Hän itse ei halua lainkaan käyttää huumeista sanaa viihdekäyttö.

– En ole sensuroimassa ketään, mutta joka kerta, kun Helsingin Sanomissa mainitaan vaikka sana viihdekäyttö, sitä mainostetaan kevyenä asiana, jota se ei ole.

Kokaiini oli ajanut Enbusken todella syviin vesiin, sillä hän lääkitsi aineella myös kaksisuuntaista mielialahäiriötään.

– Se (kokaiini) vei mut ehdottomasti melkein tuhon partaalle.

Hän muistuttaa, että myös alkoholi on huume ja eri ihmisille kolahtavat eri asiat. Myös päihteissä.

– Ylipäänsä kun puhutaan päihdepolitiikasta, kaikkia päihteitä pitäisi käsitellä samassa paketissa.

"Ei mua silloin kiinnostanut, jäänkö kiinni"

Enbusken mukaan julkkispiireissä on ollut paljon kokaiinin käyttäjiä. Nimiä hän ei ole halunnut paljastaa, mutta lööppejä tulisi hänen mukaansa isosti.

– Silloinkin todella moni käytti. Eniten ärsyttää tyypit, jotka jeesustelevat huumeista tai puhuvat tylysti narkomaaneista. Itse tiedän, että ne tyypit ovat käyttäneet kokaiinia ja olen itse myös nähnyt, kun he käyttävät kokaiinia, Enbuske sanoi.

Omasta huumehistoriastaan Enbuske päätti kertoa kirjassa pohdittuaan asiaa ensin pitkään.

– Ajattelin, että jos itse hyväksyn tämän, otan vastaan myös kaiken sen paskan, mitä kirja ehkä aiheuttaa.

Tätä nykyä kokaiinia on Suomen markkinoilla paljon enemmän verrattuna siihen aikaan, kun Enbuske käytti sitä.

Hän sanoo, että paranemisprosessissa hänelle on vuosien myötä valjennut, että huumeiden käyttäjä rahoittaa kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta.

– Ei mua se silloin kiinnostanut eikä se, jäänkö kiinni. Se on ollut tietenkin itsekästä, Enbuske myönsi.

Hänet pelastivat lopulta ystävät, jotka veivät hänet vieroitushoitoon kokaiinikoukusta.

– Mulla oli ystäviä, jotka tulivat sanomaan, että tuo ei ole ok ja veivät hoitoon Auroran sairaalaan. Ne ovat vieläkin mun ystäviä.

Enbusken mielestä huumeongelmaan mikään ratkaisu ei ole yksinkertainen.

– Käyttöhuoneet tarvitaan ehdottomasti ja matalan kynnyksen meno hoitoon.

