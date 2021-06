Toimittaja soluttautui Kolumbian huumemaailmaan 15 vuodeksi – näki kartellien salaisuudet ja shokeeraavaa väkivaltaa: "Aivan liian moni kuolee turhaan"

Halusi näyttää todellisen kuvan

Musertavan köyhät viljelijät

– Valtaosassa Kolumbiaa kokapensasta ei kasvateta. Muu Kolumbia on kahviviljelmien, hiilikaivosten, öljykenttien ja eurooppalaisturistien kansoittamien rantojen maata. Täällä ollaan toisenlaisessa Kolumbiassa, unohdetussa Kolumbiassa. Täällä koka on elämäntapa, Muse kirjoittaa kuvaillessaan viljelijöiden elämää keskellä viidakoita.

Vaikea tie viljelmille

– Sinne päästäkseen on seikkailtava lähimmästä kaupungista kuusi tuntia. Kolme tuntia rähjäistä valtatietä sissien pommeja ja tarkastuspisteitä vältellen, sitten kaksi tuntia päällystämätöntä tietä, jota pääsee vain moottoripyörillä; joen yli on tarjolla vain lauttayhteys. Lautta on tosin paljon sanottu lankuista, jotka on sidottu kuuteen ison tynnyriin, jotta koko laitos kelluu, Muse kuvailee.