Mediapersoona Tuomas Enbuske kertoo illan Rikospaikan haastattelussa vuosia kestäneestä kokaiinikoukustaan.

Enbusken mukaan kokaiini vei hänet tuhon partaalle ja lopulta hän päätyi vieroitushoitoon. Enbuske itse ei halua puhua lainkaan huumeiden viihdekäytöstä.

Enbuske alkoi käyttämään kokaiinia Yhdysvalloissa ollessaan. Käyttö alkoi hänen mukaansa viattomana kokeiluna.

Aluksi Enbuske käytti kokaiinia noin puolen vuoden tai neljän kuukauden välein. Hiljalleen käyttökerrat tihenivät.

– Totta kai silloin ajattelin, että tämä on vaaratonta, koska todella monella ihmisellä nimenomaan Helsingissä tällaisissa tietyissä piireissä on käsitys, että se on vaaratonta, mitä se ei todellakaan ole.

– Loppujen lopuksi se meni ihan säälittäväksi. Olin todella säälittävä, mitä se on kaikilla loppujen lopuksi. Olin tiistaiaamuna jossain sotkuisessa kämpässä, jossa pääaineena ja pääasiana on pelkästään tämä. Siinä ei ole mitään glamouria.